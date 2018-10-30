Названы города мира с самым дорогим жильем

За год с июня 2017-го Москва поднялась на две строчки в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, заняв в рейтинге 13-е место. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное консалтинговой компанией Knight Frank и предоставленное редакции «Ленты.ру» во вторник, 30 октября.

Города были ранжированы по площади высококлассного жилья, которую можно приобрести за один миллион долларов. Первое место в списке досталось Монако, где имеющий эту сумму способен купить лишь 16 квадратных метров жилой недвижимости. На второй позиции оказался Гонконг (22 «квадрата»), на третьей — Лондон (29 метров).

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В десятку мегаполисов с самым дорогим жильем также попали Нью-Йорк, Сингапур, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Шанхай и Пекин.

Российская столица заняла в рейтинге 13-е место: здесь миллиона долларов хватит на 83 квадратных метра элитной недвижимости. Москва обошла в топ-20 такие города, как Мельбурн, Ванкувер, Мумбаи, Стамбул, Майами, Мадрид и Дубай, где жилье оказалось дешевле.

Летом 2018 года в Москве был зафиксирован бум спроса на элитное жилье. Причинами ажиотажа эксперты тогда посчитали инвестиционно выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков к торгу.

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