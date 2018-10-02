Элитное жилье в Москве подешевело и стало пользоваться повышенным спросом

В третьем квартале на вторичном рынке московского элитного жилья было заключено на 20 процентов больше сделок, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в материалах альянса компаний Contact Real Estate, Welhome, Tweed, Savills, Knight Frank, «КМ Девелопмент» и Blackwood (есть в редакции «Ленты.ру»).

Причиной в компаниях называют снижение цен: в денежном эквиваленте объем сделок за отчетный период составил 87 миллионов долларов, что на 15 процентов меньше прошлогоднего показателя. В рублях снижение оказалось не столь значительным, с 6 до 5,7 миллиарда рублей за год.

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«Что касается среднего бюджета сделок, то в третьем квартале 2018 года он составил 2,4 млн долларов США, что на 29 процентов ниже аналогичного показателя 2017 года, — отмечается в материалах альянса. — Средневзвешенная цена

проданной квартиры составила 13 412 долларов за метр, что ниже показателей 2017 года на 25 процентов».

Больше всего сделок со вторичным элитным жильем с июля по сентябрь 2018-го было заключено в районе Хамовники (32 процента). В число наиболее востребованных локаций вошли также Арбат, Плющиха (по 14 процентов) и Замоскворечье (8 процентов).

Ранее эксперты портала Urbanus обратили внимание на рост доли сделок с ипотекой на рынке элитного жилья. «Из 1163 сделок с дорогим жильем, зарегистрированных по договорам долевого участия (ДДУ) в первом полугодии 2018 года, 319 (27,7 процента) имеют ипотечную составляющую, — отмечается в исследовании Urbanus. — В премиальном сегменте средний расчетный бюджет объекта, покупаемого в кредит, составляет почти 32 миллиона рублей. Для элитной недвижимости данный показатель достигает около 72 миллионов рублей».

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