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На Остоженке рухнули цены на жилье

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Цены на элитное первичное жилье в районе Остоженки упали к октябрю 2017-го на 14 процентов, установив тем самым антирекорд роста среди всех столичных элитных локаций. Об этом свидетельствуют материалы департамента консалтинга и аналитики международной компании Knight Frank (есть в редакции «Ленты.ру»).

Средний бюджет покупки элитного жилья в районе Остоженки в октябре 2018 года составил 234 миллиона рублей, что на 20 меньше, чем годом ранее, отмечают в компании.

При этом, по данным Knight Frank, Остоженка остается на втором месте в списке самых дорогих столичных районов, уступая Патриаршим прудам. Квадратный метр в этих локациях стоит 1,4 миллиона и 1,78 миллиона рублей соответственно.

«В 2019 году возможно существенное изменение показателей в новостройках на Остоженке (...) в связи с началом реализации новых проектов, — добавляет Людмила Потапова, директор департамента жилой недвижимости Knight Frank. — Причем динамика может быть как отрицательная, так и положительная, поскольку проекты будут выходить как с более высокой для локального рынка ценой, так и наоборот, с более низкой».

В целом, цены на московские элитные новостройки за год выросли на семь процентов, до уровня в 757 тысяч рублей за квадратный метр. Самый заметный рост — на 30 процентов, до 815 тысяч рублей за метр — наблюдался в Тверском районе.

Летом 2018-го аналитики компании Kalinka Group подсчитали, что на вторичном рынке столичного района «Золотой мили», к которому относится Остоженка с прилегающими переулками, пустует 68 процентов элитных квартир. «Мы наблюдаем безлюдный район в самом сердце Москвы, в пешей доступности от Кремля. К сожалению, в связи с изменениями экономического, политического характера, а также активным развитием элитного девелопмента и его переходом на новый уровень качества проектов, собственникам стоит подписаться под убытками и расстаться с недвижимостью, которая давно перестала быть активом», — прокомментировала ситуацию Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group.

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