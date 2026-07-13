В Париже табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского

В Париже табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию вело агентство Associated Press.

На кадрах видно, как несколько служащих установили на красной дорожке баннер размером несколько метров с надписью «Саммит коалиции желающих» на французском и английском языках.

Табличка упала в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон, встречавший гостей, обернулся на звук падения и указал рукой, после чего баннер вновь поставили на место.

Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча украинского и французского президентов.