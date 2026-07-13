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21:10, 13 июля 2026Мир

Табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского

В Париже табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

В Париже табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию вело агентство Associated Press.

На кадрах видно, как несколько служащих установили на красной дорожке баннер размером несколько метров с надписью «Саммит коалиции желающих» на французском и английском языках.

Табличка упала в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон, встречавший гостей, обернулся на звук падения и указал рукой, после чего баннер вновь поставили на место.

Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча украинского и французского президентов.

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