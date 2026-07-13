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21:25, 13 июля 2026Экономика

Россиянка превратила дом в приют для 80 кошек и напала с бритвой на волонтеров

В Новосибирске волонтеры вызволили из частного дома с агрессивной хозяйкой более 80 кошек
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Жительница Новосибирска превратила свой дом в приют для более чем 80 кошек, а когда волонтеры захотели вызволить животных, напала на зоозащитников с бритвой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

О том, что женщина завела десятки питомцев в частном доме, возле которого лежат тела животных, волонтерам стало известно полтора месяца назад. Приехав на место, активисты попытались забрать кошек, однако хозяйка стала вести себя агрессивно и атаковала незваных гостей бритвой. В результате один из зоозащитников пострадал, однако степень тяжести его травм не уточняется.

Ранее стало известно, что житель Красноярска завел в квартире 20 кошек и разозлил соседей неприятным запахом.

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