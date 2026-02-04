Реклама

Экономика
19:07, 4 февраля 2026Экономика

Россиянин завел кошек «на удачу» и поплатился

Житель Красноярска завел 20 кошек и разозлил соседей неприятным запахом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Житель Свердловского района Красноярска завел в квартире 20 кошек и разозлил соседей неприятным запахом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Недовольные собственники пытались поговорить с хозяином питомцев, но мужчина не обращал внимания на жалобы и заявлял, что кошки приносят ему удачу. По словам соседей, он появлялся дома редко и в основном по ночам.

Собственники пожаловались в администрацию района. Суд встал на сторону недовольных, после чего приставы проникли в проблемную квартиру. Внутри они обнаружили поврежденные обои, остатки жизнедеятельности животных и гнилой пол. Питомцы испытывали стресс и нуждались в помощи ветеринаров. Представитель администрации зафиксировал нарушение санитарных норм, теперь хозяину животных грозит штраф или принудительное выселение.

Ранее в Москве женщина превратила съемную квартиру в приют для 30 кошек и испортила в ней мебель.

