Москвичка превратила съемную квартиру в приют для десятков кошек

Москвичка превратила съемную квартиру в приют для 30 кошек и испортила мебель

Жительница Москвы превратила съемную квартиру в приют для десятков кошек и испортила в ней мебель. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

По информации источника, агент по недвижимости Наталья сдала жилье в долгосрочную аренду 35-летней женщине. Риелтор утверждает, что квартиросъемщица заселилась одна и не вызывала подозрений, поскольку вовремя оплачивала аренду и была приятной в общении.

О «питомнике» в квартире Наталья узнала во время запланированной проверки квартиры. Перед тем как попасть внутрь, она обратила внимание на зловоние, которое ощущалось еще на лестничной клетке. В помещении вместо арендатора, которой в тот момент не было дома, ее встретили около 30 кошек, за которыми никто не ухаживал. Некоторые из питомцев были в критическом состоянии. Помимо этого, мебель оказалась полностью испорчена, а из-за многочисленных испражнений питомцев полы и обои придется менять.

В данный момент животные все еще находятся в квартире, собственница жилья в срочном порядке ищет им постоянный дом. Риелтор предполагает, что на ремонт жилья после случившегося ей придется потратить сотни тысяч рублей.

