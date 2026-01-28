Пенсионер захламил квартиру до потолка и стал ночевать на парковке

80-летний житель Варшавы переехал жить в машину из-за гор мусора в квартире

Пенсионер из Варшавы захламил квартиру мебелью и мусором до потолка настолько, что больше не смог там жить и переехал в машину. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

Речь идет о 80-летнем Богуславе, проживавшем в многоквартирном доме в районе Гоцлав. По словам его бывших соседей, в квартире мужчины завелись клопы и мухи, проверки газа и вентиляции не проводились годами, а сам он остро нуждается в помощи. Жильцы боялись пожара или взрыва и жаловались на антисанитарию, однако обращение к властям не помогло решить проблему — чиновники апеллировали к праву частной собственности, охраняемому Конституцией.

Социальные службы и психолог два раза приезжали к «Плюшкину» и пытались предложить помощь, однако тот не открывал дверь и становился агрессивным. Согласие на уборку поляк дал лишь тогда, когда в середине января в его квартире из-за мороза лопнул радиатор, и черная грязная вода стала заливать лестницу, шахту лифта и подвал, а позднее и весь дом.

Бригада уборщиков, которая попала в проблемную квартиру заявила, что приведение помещения в надлежащий вид займет минимум пять дней. Специалисты намерены очистить квартиру «под ключ» и вернуть ее хозяину с голыми стенами. Между тем соседи Богуслава опасаются, что эффект от уборки может продлиться недолго, если мужчина вновь станет приносить в дом мусор.

В данный момент пенсионер по-прежнему проживает в машине на парковке. В период морозов сотрудники местной администрации приносили ему горячее питание. В свою очередь, журналисты сетуют, что мужчина даже «не нашел времени», чтобы поговорить с ними.

Ранее стало известно о похожей ситуации в подмосковной Балашихе — там пожилая жительница одного из ЖК целиком захламила свое жилье.