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15:47, 1 июля 2025Экономика

Не выходившего из дома годами мужчину нашли среди мусора

В Индии спасли мужчину, три года не выходившего из захламленной квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В индийском городе Мумбаи социальные работники спасли бывшего программиста, три года не выходившего из дома после потери близких. Мужчину нашли среди гор мусора и отходов, сообщает The Indian Express.

55-лений Ануп Кумар Наир проживал в антисанитарных условиях. В его квартире обнаружили скопления пищевой упаковки, куски разбитой мебели, отходы жизнедеятельности и другой мусор. Мужчина страдал от депрессии и решил изолироваться от общества из-за психологической травмы. Он выживал благодаря доставке еды и неравнодушным соседям, которые время от времени убеждали его выбрасывать мусор и помогали перевести средства с банковского депозита его родителей на его личный счет.

На помощь Наиру пришли сотрудники благотворительной организации Social and Evangelical Association for Love (SEAL), которые узнали о ситуации от одного из жильцов дома. Соцработники обнаружили мужчину с серьезной инфекцией ноги, требовавшей медицинской помощи. Пострадавшего временно разместили в стенах SEAL. Он признался, что у него не осталось друзей, а из-за проблем со здоровьем найти работу стало невозможно.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина захламил квартиру до потолка и поплатился за это. Суд постановил выселить россиянина из жилья.

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