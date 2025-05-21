В российском городе мужчина захламил квартиру до потолка и поплатился

В Ростове-на-Дону выселили собачника, захламившего квартиру до потолка

В Ростове-на-Дону мужчина захламил квартиру до потолка и поплатился за это. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание KP.RU.

Речь идет о доме, расположенном на 2-й Краснодарской улице: один из его жильцов, 34-летний мужчина, после ухода из жизни бабушки стал приносить в квартиру мусор и завел свору собак. Соседи жаловались на лай и зловоние, однако хозяин животных никак не реагировал на их просьбы соблюдать тишину и порядок. В преддверии Нового года в квартире из-за пригоревших костей для собак, которые лежали в кастрюле на плите, жильцы вызвали пожарных, а вскоре после этого увидели полчища тараканов и горы мусора высотой до потолка в квартире виновника ЧП.

Позже соседям «плюшкина» удалось выяснить, что собственником квартиры, где он живет, является не он, а его сводный брат, пустивший родственника пожить на его жилплощади. Хозяину жилья не удалось убедить мужчину навести в квартире порядок, и после многочисленных жалоб соседи подали иск о выселении, указав в нем, что на захламившем квартиру россиянине висит долг в 50 тысяч за ЖКУ. В результате суд удовлетворил исковые требования ростовчанина и постановил выселить его родственника из квартиры.

«Решающую роль в деле сыграл тот факт, что она принадлежала истцу на праве собственности. А вот лишить жилья законного владельца практически невозможно: ни скандалистов, ни маргиналов, ни пьяниц... Даже если они регулярно устраивают пожар. По крайне мере, я о таких случаях не слышал. Право частной собственности священно и охраняется законом», — отметил юрист Андрей Литвинов.

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