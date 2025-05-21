Полчища крыс и мышей захватили дом в российском городе

Жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие крыс и мышей в доме

Жители Нижнего Тагила пожаловались на полчища крыс и мышей, захвативший их дом. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о многоквартирном доме на Октябрьском проспекте — его жильцы рассказали местному Роспотребнадзору, что здание кишит грызунами. В результате проверки специалисты убедились в нашествии мышей и крыс и вынесли управляющей компании «СтройСервис» предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вскоре после этого УК провела дератизацию.

Ранее полчище крыс заметили в районе Патриарших прудов в столице.

