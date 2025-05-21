Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 21 мая 2025Экономика

Полчища крыс и мышей захватили дом в российском городе

Жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие крыс и мышей в доме
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Жители Нижнего Тагила пожаловались на полчища крыс и мышей, захвативший их дом. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о многоквартирном доме на Октябрьском проспекте — его жильцы рассказали местному Роспотребнадзору, что здание кишит грызунами. В результате проверки специалисты убедились в нашествии мышей и крыс и вынесли управляющей компании «СтройСервис» предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вскоре после этого УК провела дератизацию.

Ранее полчище крыс заметили в районе Патриарших прудов в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Фитнес-браслет назвал биологический возраст Роналду

    Курс биткоина взлетел

    Россияне потратили миллионы на Лабубу

    В России усомнились в причастности Зеленского к убийству экс-советника Януковича

    Рубио назвал цель переговоров США с Россией

    Популярный российский комик назвал минус дорог в одной европейской стране

    Трое россиян предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство

    Прокуратура раскрыла грозящий Невзорову по делу об экстремизме срок

    Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости