Полчище крыс захватило элитный район Москвы и попало на видео

Полчище крыс заметили на Патриарших прудах в Москве

В центре Москвы заметили полчище крыс. Очевидцы сняли грызунов, бегающих по улице района Патриаршие пруды, ролик опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах можно увидеть, как множество грызунов снуют между растений в горшках на газоне одного из домов в элитном районе столицы. Видео снято днем, несколько прохожих остановились, чтобы посмотреть на крыс, однако животные не испугались людей.

Ранее жители Тюмени пожаловались на нашествие крыс. По словам горожан, множество грызунов обосновались возле мусорных баков полгода назад. Местные опасаются за безопасность детей и домашних животных.