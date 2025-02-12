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17:14, 12 февраля 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

В Тюмени пожаловались на то, что возле мусорных баков обосновались крысы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Жители Тюмени пожаловались, что возле мусорных баков полгода назад обосновались крысы, которые до сих пор не покидают «захваченную» территорию. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Салтыкова-Щедрина 58/3. «Помогите привлечь внимание к проблеме! Уже полгода такая ситуация. Нашествие крыс на мусорке возле дома Салтыкова-Щедрина, 58/3. Боимся уже за детей и домашних животных. Каждый вечер мусорка кишит крысами!» — сетуют жильцы. По их словам, возле дома обитает стая не менее чем из десяти грызунов.

Кроме того, о подобном нашествии крыс рассказали жители улицы Широтной.

Ранее в феврале жильцы дома в Новосибирске пожаловались на соседа, который превратил квартиру в свалку с крысами, клопами и тараканами.

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