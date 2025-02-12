Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

Жители Тюмени пожаловались, что возле мусорных баков полгода назад обосновались крысы, которые до сих пор не покидают «захваченную» территорию. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.
Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Салтыкова-Щедрина 58/3. «Помогите привлечь внимание к проблеме! Уже полгода такая ситуация. Нашествие крыс на мусорке возле дома Салтыкова-Щедрина, 58/3. Боимся уже за детей и домашних животных. Каждый вечер мусорка кишит крысами!» — сетуют жильцы. По их словам, возле дома обитает стая не менее чем из десяти грызунов.
Кроме того, о подобном нашествии крыс рассказали жители улицы Широтной.
Ранее в феврале жильцы дома в Новосибирске пожаловались на соседа, который превратил квартиру в свалку с крысами, клопами и тараканами.