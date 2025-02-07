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15:40, 7 февраля 2025Экономика

Россиянин превратил квартиру в свалку с крысами и тараканами и вызвал гнев соседей

Новосибирцы пожаловались на соседа, превратившего квартиру в свалку с крысами
Полина Кислицына (Редактор)

В Новосибирске жильцы одного из домов пожаловались на проблемного соседа, который превратил квартиру в свалку с крысами и тараканами. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Честный Новосибирск».

На записи, сделанной в квартире мужчины, видно, что полы в помещениях практически без просвета завалены мусором, причем особенно сильно захламлены кухня и спальня. Кроме того, по квартире летает много мух.

По словам новосибирцев, мужчина стал заваливать квартиру мусором после ухода из жизни отца. Жильцы отметили, что у него есть проблемы с психикой и он агрессивен по отношению к окружающим. «Тащит в основном просроченные продукты с помоек, у нас, соседей, появились крысы, клопы, тараканы. Если раньше он не выходил из дома, то теперь он постоянно стоит на первом этаже в подъезде и пугает людей. Агрессивен, особенно к детям», — поделился информацией один из жильцов. При этом увезти соседа-мусорщика на лечение жителям подъезда не удается, несмотря на многочисленные попытки.

«Вызываем бригаду неотложной психиатрической помощи, но они не приезжают без полиции. Полицию вызываем, но они не приезжают — нет машины. Звоним по 12 часов. Вчера добились, чтобы приехала бригада без полиции и забрали по заявлению от соседей. Приехали, но нужен был участковый опечатать квартиру, а участковая на другом вызове. Оставили его до утра, утром (говорят) вызывайте по новой, какой-то замкнутый круг», — посетовал один из жильцов.

Ранее на аналогичную проблему пожаловались челябинцы.

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