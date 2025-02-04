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21:31, 4 февраля 2025Экономика

В российском городе пьющий сосед устроил в квартире свалку с тараканами и клопами

Челябинцы пожаловались на соседа, который устроил в квартире свалку с тараканами
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители Челябинска пожаловались на пьющего соседа, который устроил в квартире свалку с тараканами и клопами. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу: улица Чичерина, 8. По словам живущей в нем многодетной семьи, их сосед собирает мусор с помоек и несет в муниципальную квартиру, которая находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим жильцы других квартир вынуждены бороться с постоянным нашествием клопов и тараканов.

«Наш сосед бомжует, питается из мусорных баков, пьет водку. В его квартире свалка, тараканы, клопы, которые ходят по всему подъезду. У меня трое маленьких детей, они боятся насекомых, кричат. Помогите нам», — попросил многодетный челябинец. Он также сообщил, что в управляющей компании решить проблему не смогли.

По информации журналистов, местный комитет по управлению имуществом начал проверку жалобы и намерен выехать на место.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница поселка Атамановка Читинского района превратила свою квартиру в приют для 30 собак. После жалоб соседей женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

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