Россиянка превратила квартиру в свалку и приют для десятков кошек

Жительница Сызрани превратила квартиру в свалку и приют более чем для 20 кошек

Жительница Сызрани превратила квартиру в приют для десятков кошек, чем вызвала гнев соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Женщина использовала свое жилье как склад для вещей. Более 20 ее кошек, за которыми она не ухаживала должным образом, свободно гуляли по лестничной площадке, где после их визитов оставались неприятные «сюрпризы» — фекалии и запах мочи. На балконе жительница Сызрани хранила трупы животных, которые не выдержали жизни в подобных условиях.

Устав от антисанитарии и зловония, товарищество собственников жилья подало против проблемной соседки иск в суд и потребовало привести квартиру в надлежащий вид. Суд встал на сторону ТСЖ, однако исполнять его решение добровольно и в срок женщина отказалась. «В результате в отношении владелицы антисанитарной квартиры было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей. Также женщину предупредили о более серьезных последствиях неисполнения судебного решения. Получив очередное требование от сотрудника Службы, хозяйка квартиры привела помещения в соответствие требованиям санитарных норм», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут в борьбе с соседом-мусорщиком.