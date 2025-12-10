Россиянам дали советы по борьбе с соседом-мусорщиком

Юрист Ерохин: Чтобы найти управу на соседа-мусорщика, обратитесь в санэпиднадзор

Чтобы найти управу на соседа, который превратил квартиру в зловонную свалку, обратитесь в санэпиднадзор. Советы россиянам на этот счет дал юрист Константин Ерохин в разговоре с aif.ru.

Помимо этого, эксперт призвал пожаловаться на соседа-мусорщика участковому и в жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ). По результатам обращений будет создана специальная комиссия, которая осмотрит жилье и сделает заключение, на основе которого может быть подан иск в суд. Ерохин отметил, что в большинстве случаев решение принимается в пользу жильцов и хозяина захламленной квартиры обяжут привести ее в порядок.

Помимо этого, юрист напомнил, что содержание в квартире более чем одной взрослой собаки и одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров жилой площади является нарушением закона — за исключением собак-поводырей и потомства кошек и собак возрастом до шести месяцев. Если большое количество животных у соседа доставляет дискомфорт другим жильцам, на это можно пожаловаться в полицию, управляющую компанию и Роспотребнадзор. В дальнейшем животных, за которыми хозяин не ухаживал должным образом, пристроят в приюты либо раздадут в добрые руки.

«Вопрос о направлении человека на принудительное лечение или о лишении его дееспособности решается только через суд. Такую процедуру может инициировать прокурор или родственники соседа. Что касается выселения, то на практике подобного инструмента не существует», — заключил Ерохин.

Ранее стало известно, что москвичка завела в квартире девять кошек и превратила жилье в свалку.