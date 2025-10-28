Москвичка устроила в квартире свалку с кошками

В Москве хозяйка 9 кошек заполнила квартиру горами мусора

Жительница Москвы устроила в своей квартире свалку с горами мусора и животными. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Речь идет о квартире в доме на 5-й Кожуховской улице. Соседи россиянки жаловались на неприятный запах и насекомых. Прокуратура вместе со специалистами провела проверку и обнаружила, что в квартире находятся девять кошек, некоторые из которых не вакцинированы, и большое количество хлама.

Собственница проигнорировала требования управляющей компании провести уборку, после чего ей предъявили иск о запрете содержания животных и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Ранее пенсионерка из Новосибирска завела в квартире десятки кошек и завалила ее мусором, разозлив соседей.