Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:11, 28 октября 2025Экономика

Москвичка устроила в квартире свалку с кошками

В Москве хозяйка 9 кошек заполнила квартиру горами мусора
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Жительница Москвы устроила в своей квартире свалку с горами мусора и животными. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Речь идет о квартире в доме на 5-й Кожуховской улице. Соседи россиянки жаловались на неприятный запах и насекомых. Прокуратура вместе со специалистами провела проверку и обнаружила, что в квартире находятся девять кошек, некоторые из которых не вакцинированы, и большое количество хлама.

Собственница проигнорировала требования управляющей компании провести уборку, после чего ей предъявили иск о запрете содержания животных и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Ранее пенсионерка из Новосибирска завела в квартире десятки кошек и завалила ее мусором, разозлив соседей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости