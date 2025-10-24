Россиянка превратила квартиру в питомник для десятков кошек и разгневала соседей

Жительница Новосибирска завела в квартире 20 кошек и завалила жилье мусором

Пенсионерка из Новосибирска завела в квартире десятки кошек и завалила ее мусором, разгневав тем самым соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил телеканал «Вести Новосибирск».

По словам соседей, Галина Афанасьевна больше двух лет назад потеряла сына и с тех пор стала приносить в свою квартиру старые вещи и мусор, а также забирать кошек с улицы. На данный момент вместе с ней проживает около 20 питомцев. В результате по помещению летают сотни мух, а в мусоре заводится все больше тараканов. Другим жильцам приходится терпеть нашествия насекомых у себя и постоянно проветривать окна, чтобы хоть немного справляться с невыносимым запахом из квартиры, больше напоминающей свалку. По словам одной из соседок пенсионерки, у ее сына развилась астма на фоне антисанитарии у «Плюшкиной». Она и другие жильцы предлагали Галине Афанасьевне за свой счет вызвать специалистов, чтобы расчистить захламленную квартиру от мусора, однако та отказывается и говорит, что справится сама. Разобрать залежи мусора в помещении не удалось и сыну пенсионерки: когда он попытался помочь с уборкой, она выгнала его, пригрозив вызвать полицию. После этого мужчина перестал навещать родственницу.

Несмотря на многочисленные обращения соседей в администрацию, Роспотребнадзор и сотрудникам коммунальных служб, к результату это не приводит, поскольку женщина не пускает в дом проверяющих.

Ранее сообщалось, что жительница многоквартирного дома в Воронеже, которая развела у себя в квартире тараканов, попала под суд.