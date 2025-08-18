Экономика
19:32, 18 августа 2025

Заводчица тараканов в российском городе попала под суд

Жительница Воронежа развела тараканов в квартире и попала под суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жительница многоквартирного дома в Воронеже развела у себя в квартире тараканов и попала под суд. Иск подали соседи, пишет «МК».

Об антисанитарии в квартире россиянки стало известно летом 2024 года, когда к ней пришли с проверкой сотрудники энергетической службы. Во время обхода они обнаружили в жилье большое количество мусора, неприятный запах и множество тараканов.

Энергетики направили в управляющую компанию заявление, на основании которого собственнице выдали предписание исправить ситуацию. Женщина этого не сделала, после чего ее соседи обратились в полицию и Роспотребнадзор. В результате состоялся суд, по итогам которого россиянку обязали провести уборку в квартире.

Ранее в Ноябрьске женщина завела 20 кошек и превратила подъезд многоквартирного дома в свалку, вызвав гнев соседей.

