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20:58, 4 августа 2025Экономика

Россиянка превратила подъезд дома в свалку и вызвала гнев соседей

Жительница Ноябрьска завела около 20 кошек и превратила подъезд дома в свалку
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Уренгой | Ноябрьск»

Жительница Ноябрьска завела около 20 кошек в квартире и превратила подъезд дома в свалку, вызвав тем самым гнев соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Ямал-Медиа».

Речь идет о женщине 54 лет, которая живет на третьем этаже многоэтажного дома — она приносит в подъезд мусор, который «добывает» на помойке. «Стали ей привозить просроченные продукты, вот она их в коридор наложит. УК его периодически вычищает, убирает, а она опять натаскивает. Яйца, штук 200 вынесли, протухших. Вы представляете, как яйцо воняет?», — рассказала консьерж дома журналистам. По словам соседки «Плюшкиной» с восьмого этажа, неприятный запах от постоянно захламленного пространства доходит и до них. Кроме того, в проблемном доме жалуются на полчища мух и тараканов.

По словам жильцов, испорченные продукты женщина использует для кормления животных — в ее квартире живет около 20 кошек, а на балконе она недавно поселила собаку, которую забрала с улицы. Сама она заверила, что убирает за кошками, однако пустить в квартиру отказалась, ссылаясь на гостей и беспорядок.

Жильцы утверждают, что самостоятельно справиться с проблемой не могут, и уже обратились за помощью в полицию. Роспотребнадзор начал проверку в связи с нарушением санитарных норм, за это женщине-мусорщице грозит административный штраф.

Ранее стало известно, что пенсионер из Уфы завалил квартиру мусором настолько, что ему пришлось заходить в нее через балкон.

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