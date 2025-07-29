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17:11, 29 июля 2025Экономика

Пенсионер завалил квартиру мусором и стал заходить в нее через балкон

Пенсионер из Уфы завалил квартиру мусором и стал заходить в нее через балкон
Полина Кислицына (Редактор)

Пенсионер из Уфы настолько сильно завалил квартиру мусором, что оказался вынужден заходить в нее через балкон. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

На записях, сделанными соседями, видно, как пожилой мужчина, живущий на втором этаже дома на улице Мубарякова, покидает квартиру через балкон, затем идет по газовой трубе до козырька подъезда и уже лишь потом спускается по лестнице. Делать это россиянину приходится из-за большого количества пакетов с мусором, которыми захламлен его дом — из-за них он не может попасть в дом и выйти из него через дверь.

Несмотря на попытки соседей разобраться с мусором, это не принесло результата. По информации Baza, мусора стало только больше и отходы начали скапливаться в общем коридоре.

Ранее стало известно, что из дома другого пенсионера из Уфы вывезли 10 грузовиков мусора.

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