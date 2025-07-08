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13:28, 8 июля 2025Экономика

Из дома россиянина вывезли 10 грузовиков мусора

Из дома 77-летнего уфимца вывезли 10 грузовиков мусора
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «ГУФССП России по Республике Башкортостан»

Из дома 77-летнего жителя Уфы вывезли 10 грузовиков мусора. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе УФССП по Республике Башкортостан.

По информации источника, россиянин на протяжении многих лет захламлял жилье, принося коробки, мебель и другие вещи. В результате образовались непроходимые горы мусора, сделавшие свободное перемещение по квартире невозможным — чтобы попасть из одной точки в другую, приходилось прорывать лабиринты. Захламление едва не привело к трагедии: в 2023 году мужчина утонул в мусоре, и найти уфимца удалось лишь по ногам, торчащим из-под него. Вскоре после того, как спасатели расчистили помещение, мужчина вновь продолжил приносить туда мусор. Из-за постоянного скопления мусора в доме уфимца и его соседей завелись мыши, крысы и тараканы. Проходившие мимо замусоренного дома люди жаловались на неприятный запах.

Несмотря на то, что суд обязал россиянина убраться в доме, он игнорировал предписание. В результате судебные приставы принудительно расчистили территорию должника от залежей мусора. Сотрудники администрации Советского района Уфы, сотрудниками пожарной службы, Росгвардии, представители ЖЭУ и волонтеры привели в порядок дом нечистоплотного должника. Присутствующие обнаружили в помещении просроченные консервы, обломки старой техники, макулатуру XX века, бытовые отходы и мертвых крыс. Чтобы вывезти весь накопившийся хлам, понадобилось 10 грузовых автомобилей.

Ранее стало известно, что жительница Камышина превратила квартиру в свалку и попала под суд.

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