Россиянка превратила квартиру в свалку и попала под суд

Пенсионерка из Камышина превратила квартиру в свалку и попала под суд

В Камышине Волгоградской области пенсионерка превратила свою квартиру в свалку и попала под суд. Иск подала управляющая компания (УК), пишет «Комсомольская правда».

75-летняя россиянка собирала у себя мусор в течение нескольких лет. Из-за этого в доме появились вредители и неприятный запах, который доносился до квартир соседей. УК делала женщина многочисленные предупреждения, однако та отказывалась приводить жилье в порядок.

Суд встал на сторону истца и обязал пенсионерку провести уборку и дезинфекцию квартиры. Женщина не стала исполнять предписание суда, после чего дело попало к приставам. В конце концов россиянку убедили расстаться с мусором. Хлам пришлось вывозить из квартиры с помощью грузовиков в течение нескольких дней.

Отмечается, что у пенсионерки нет родственников. Приставы обеспечили женщину питанием и помогли восстановить утерянные документы.

Ранее жительница Москвы превратила квартиру в свалку и вызвала гнев соседей. Россиянка складывала хлам не только у себя в жилье, но и в подъезде.