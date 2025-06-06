Москвичка превратила квартиру в свалку и вызвала гнев соседей

На севере Москвы женщина превратила квартиру в свалку

На севере Москвы жительница одного из домов превратила квартиру в свалку и вызвала гнев соседей. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Будайский проезд, 4. По словам жильцов, соседка-«Плюшкина» на протяжении длительного время собирает мусор у себя в квартире, а с недавнего времени начала приносить его и в подъезд. В результате в квартирах завелись тараканы. Жильцы и автор поста призвали администрацию помочь решить проблему.

Ранее в июне стало известно, что в доме, расположенном на улице Хабаровской в Гольяново, пожаловались на жильцов, которые регулярно выливают мочу из окон. Записку проблемным соседям оставили прямо на фасаде здания.