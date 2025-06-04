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19:46, 4 июня 2025Экономика

Москвичи пожаловались на выливающих мочу из окон соседей

Жильцы дома на востоке Москвы пожаловались на выливающих мочу из окон соседей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Жильцы дома на востоке Москвы пожаловались на выливающих мочу из окон соседей. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет об одном из многоквартирных домов на улице Хабаровской в Гольяново. В каком именно из них завелись нарушители порядка, автор публикации не уточнил.

Соседям надоело, что из окон одной из квартир выливают мочу, и они повесили на доме записку. «Уважаемые жильцы двухкомнатной квартиры! Просьба свою "ароматную" мочу не выливать в окно! Задолбали!» — гласит надпись.

Ранее жильцы дома, расположенного по адресу улица Милашенкова, 12, рассказали, что его фасад буквально облепили тараканы. На снимке, который сделал один из жильцов, можно увидеть сотни больших насекомых, которые заполонили пространство возле трубы, выходящей из подвала здания.

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