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23:01, 2 июня 2025Экономика

Москвичи пожаловались на облепивших фасад дома тараканов

Жители северо-востока Москвы пожаловались, что фасад их дома облепили тараканы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lmbuga / Wikimedia

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались, что его фасад облепили тараканы. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

На фотографии, сделанной одним из жильцов, можно увидеть сотни больших тараканов, которые заполонили пространство возле трубы, выходящей из подвала дома, расположенного на улице Милашенкова, 12. В комментариях одна из пользовательниц отметила, что борется с тараканами в подъезде с помощью специальных ловушек, а другой иронично предложил страдающим от незваных гостей жителям столицы воспользоваться огнеметом.

Ранее об аналогичной проблеме рассказали жильцы другого дома, который расположен на этой же улице по адресу улица Милашенкова, 11, корпус 2.

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