Жители Москвы пожаловались на нашествие тараканов в доме

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на нашествие тараканов

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на нашествие тараканов. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Милашенкова, 11, корпус 2. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть, как десятки насекомых ползают в дверном проеме в подъезде. Как давно тараканы заполонили здание, автор публикации не уточнил. В комментариях москвичи поделились похожей проблемой в своих домах, посетовали на соседей, после переезда которых появились незваные гости, а также поделились способами, которые помогли им избавиться от тараканов.

Ранее в мае жильцы дома в Корсакове Сахалинской области пожаловались на нашествие мышей. По их словам, в подъездах и квартирах ежедневно ловят по несколько грызунов, а установленные ловушки и отрава не помогают окончательно решить проблему.