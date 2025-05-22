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22:26, 22 мая 2025Экономика

В российском городе пожаловались на нашествие мышей

Жильцы дома в Корсакове Сахалинской области пожаловались на нашествие мышей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

В Корсакове Сахалинской области жильцы одного из домов пожаловались на массовое нашествие мышей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил телеканал АСТВ.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Вокзальная, 44. По словам жильцов, в подъездах и квартирах ежедневно ловят по несколько грызунов, а установленные ловушки и отрава не слишком помогают решить проблему. На записи, сделанной одним из жильцов, можно увидеть, как две мыши попались в ловушку и прилипли, причем одна из них пытается из нее выбраться.

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«Мыши ходят буквально пешком, все вокруг в их помете, крупу погрызли. Только сегодня поймали шесть, двоих вот только сняли с ловушек», — жалуются жители Корсакова.

Источник проблемы, убеждены они, находится в подъезде, однако управляющая компания не спешит реагировать на обращения и проводить дератизацию.

Ранее в этот же день стало известно, что в Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата. Инцидент произошел в здании на улице Чайковского.

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