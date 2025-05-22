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09:55, 22 мая 2025Россия

Сотрудницу военкомата в российском городе покусала крыса

В Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wirestock / Freepik

В Санкт-Петербурге крыса покусала 67-летнюю сотрудницу военкомата, расположенного на улице Чайковского. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянка дежурила ночью, когда на нее напало животное.

Горожанку доставили в больницу. Медики осмотрели ее, обработали укушенную рану второго пальца левой кисти и провели все необходимые манипуляции.

В удовлетворительном состоянии сотрудницу военкомата отправили домой.

До этого сообщалось, что в Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику, пришедшему за справкой, на крыльце поликлиники.

У подростка оказалась расцарапана спина. Медики обработали раны и поставили ему прививку от бешенства.

Еще раньше в городе Кохмы Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее.

ЖЗЛ
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