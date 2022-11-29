В российской поликлинике 14-летнего школьника покусала крыса

В Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику на крыльце поликлиники

В Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику, пришедшему за справкой, на крыльце поликлиники. Об этом сообщает портал «Сибмедиа».

Российскому подростку нужно было явиться в регистратуру. На пороге поликлиники мальчик почувствовал, как что-то упало в его капюшон. Он стал вытряхивать это из капюшона и вдруг ощутил боль.

Выяснилось, что его покусала крыса. У мальчика оказалась расцарапана спина. Медики обработали раны и поставили ему прививку от бешенства. Сейчас самочувствие подростка в норме.

В Telegram-канале «Байкал без фильтров» опубликовали фото последствий укуса крысы.

Ранее в городе Кохмы Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее. После случившегося представители прокуратуры и следственного комитета в российском регионе организовали проверку.