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08:57, 29 ноября 2022Россия

В российской поликлинике 14-летнего школьника покусала крыса

В Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику на крыльце поликлиники

Фото: Unsplash

В Иркутской области крыса упала за шиворот 14-летнему школьнику, пришедшему за справкой, на крыльце поликлиники. Об этом сообщает портал «Сибмедиа».

Российскому подростку нужно было явиться в регистратуру. На пороге поликлиники мальчик почувствовал, как что-то упало в его капюшон. Он стал вытряхивать это из капюшона и вдруг ощутил боль.

Выяснилось, что его покусала крыса. У мальчика оказалась расцарапана спина. Медики обработали раны и поставили ему прививку от бешенства. Сейчас самочувствие подростка в норме.

В Telegram-канале «Байкал без фильтров» опубликовали фото последствий укуса крысы.

Ранее в городе Кохмы Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее. После случившегося представители прокуратуры и следственного комитета в российском регионе организовали проверку.

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Анна Щербакова
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