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Российскую школьницу покусала выпрыгнувшая из сугроба крыса

В Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее за руку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Кохмы Ивановской области на школьницу напала крыса и покусала ее. Об инциденте сообщает «Иваново ньюс».

Во время игры в снежки девочка опустила руку в снег, в этот момент из сугроба выпрыгнула крыса и вцепилась ей в палец. Российская школьница попыталась сбросить грызуна, но у нее это получилось не сразу. С окровавленной рукой девочка прибежала домой. Отец отвез ее в травмпункт. Сейчас ребенку делают необходимые уколы.

После инцидента прокуратура и следственный комитет Ивановской области начали проверку.

Отмечается, что место, где на школьницу напала крыса, находится недалеко от свалки. Местные жители неоднократно замечали там грызунов.

Ранее в Лангипасе Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак загрызла местную жительницу, от полученных ран она скончалась. На 43-летнюю россиянку набросилась стая из нескольких собак в безлюдной части города. Искусанную пострадавшую госпитализировали, она впала в кому, однако врачам не удалось спасти женщину.

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Анна Филипенко
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