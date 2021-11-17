Жительницу российского города загрызли бродячие собаки

В Лангипасе Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак загрызла местную жительницу, от полученных ран она скончалась. Об инциденте пишет РЕН ТВ.

На 43-летнюю россиянку набросилась стая из нескольких собак в безлюдной части города. Искусанную пострадавшую госпитализировали, она впала в кому, однако врачам не удалось спасти женщину.

По словам местных жителей, на улицах города живет очень много собак, и все они голодные. Многие из них нападают на людей из-за отсутствия корма.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины, ведется проверка.

Ранее в подмосковных Мытищах пьяный мужчина натравил на россиянку свою бойцовую собаку. Инцидент попал на видео. На кадрах мужчина выходит из красной машины и открывает дверь собаке с криками «взять ее». Животное начинает лаять и нападать на женщину, а россиянин пытается отобрать у нее телефон.