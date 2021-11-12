Пьяный россиянин натравил на женщину собаку криками «взять ее» и попал на видео

В Мытищах россиянка сняла на видео, как пьяный мужчина натравил на нее собаку

В подмосковных Мытищах пьяный мужчина натравил на россиянку свою бойцовую собаку. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «НТВ».

На кадрах съемки видно, как мужчина выходит из красной машины и открывает дверь собаке с криками «взять ее». Животное начинает лаять и нападать на женщину, а россиянин пытается отобрать у нее телефон. Пострадавшая просит о помощи. Видео заканчивается тем, что к месту происшествия подходят очевидцы.

По данным авторов канала, до нападения пьяный мужчина чуть не сбил россиянку на машине. По словам пострадавшей, с обидчиком она не была знакома, но слышала о нем от соседей — они говорили, что он не в первый раз садится в нетрезвом виде за руль.

В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщили, что злоумышленник задержан. После нападения россиянку госпитализировали с травмами.

Ранее в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа россиянин больше километра вез полицейского на капоте и попал на видео. Задержанный впоследствии мужчина до инцидента был лишен водительских прав.