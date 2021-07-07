Полицейские покачали на качелях спящего пьяного россиянина и попали на видео

Полицейские в Анапе покачали на качелях пьяного россиянина. Они ждали приезда скорой помощи. Происходящее попало на видео, которое опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как два сотрудника патрульно-постовой службы в парке качают мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Тот пожаловался, что ему плохо, и стал засыпать.

В МВД изданию рассказали, что ничего необычного в этом нет.

«Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули», — рассказали в ведомстве.

Ранее житель города Мегион сел за руль пьяным и без прав, а когда его попытался остановить полицейский, сбил правоохранителя и провез на капоте машины больше километра. Задержанный оказался 31-летним местным жителем, ранее лишенным водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.