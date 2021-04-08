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Пьяный россиянин больше километра вез полицейского на капоте и попал на видео

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Житель города Мегион сел за руль пьяным и без прав, а когда его попытался остановить полицейский, сбил правоохранителя и провез на капоте машины больше километра, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ханты-мансийскому округу. Инцидент попал на видео, его опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как водитель наезжает на человека с рацией, который попытался остановить его, и едет с ним на капоте на большой скорости. В конце ролика россиянин лежит на земле, его скручивает другой мужчина, еще три человека подъезжают к ним на машине и бросаются на помощь.

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля. Задержанный оказался 31-летним местным жителем, ранее лишенным водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Когда он наехал на сотрудника ГИБДД, тот ухватился за деталь авто и ехал на капоте в течение нескольких минут. После остановки водитель оказал сопротивление при задержании. Возбуждено дело о применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК).

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