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Водитель Porsche сбил россиянина на переходе и выстрелил в него четыре раза

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Водитель Porsche Cayenne сбил человека на пешеходном переходе и начал стрелять по нему из травматического пистолета в Петербурге. Снятое камерами наблюдения видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу в разрешенном месте. Микроавтобус пропускает впереди идущую женщину и проезжает. Следовавший за ним автомобиль не тормозит перед переходом и наезжает на следующего пешехода. Человек скатывает по капоту в сторону, оглядывается на иномарку и продолжает свой путь. Автомобилист проезжает несколько метров, паркуется, выходит из салона и устраивает стрельбу в сторону россиянина.

По данным полиции, инцидент произошел 31 января в Калининском районе. Водитель Porsche выстрелил в 23-летнего горожанина четыре раза из травмата и уехал. Его личность установлена. Им оказался 30-летний бизнесмен по имени Рафик. Заведено уголовное дело, с автомобилиста взяли подписку о невыезде.

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