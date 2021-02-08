Российский блогер влетел в витрину автосалона на новом Porsche

Российский блогер Михаил Литвин влетел в витрину автосалона на новом Porsche, находясь за рулем машины. Ролики с инцидентом он опубликовал в сторис Instagram.

Литвин показал свое новое авто, которое приобрел — Porsche Taycan Turbo S. Он нецензурно выругался в камеру вскоре после произошедшего.

Блогер заявил, что якобы перепутал педали, после чего пробил стекло, разбил витрину заведения и выехал на улицу. На опубликованных кадрах видно, что машина тоже пострадала в результате столкновения.

В ролике также видны сотрудники полиции из столичного УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам, прибывшие на место происшествия.

21-летний Литвин известен роликами, в которых создает аварии или портит дорогие автомобили. Он также публикует пранки, в которых так или иначе фигурируют машины. На его канал на YouTube подписаны более шести миллионов пользователей. В 2018-м он был задержан полицией из-за окровавленной девушки в багажнике автомобиля. Сам блогер утверждал, что снимал пранк.

В январе 2021 года он ради видео устроил ДТП и разбил машину таксиста. При этом водителю, чью машину он разбил, блогер подарил Kia Ceed 2016 года, купленный за 910 тысяч рублей. В октябре 2020 года Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.