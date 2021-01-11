Российский блогер устроил ДТП ради видео

Российский блогер Михаил Литвин устроил ДТП и разбил машину таксиста ради видео. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Планировалось, что в видео «Газель» с новогодней символикой въедет в припаркованное такси, в котором в этот момент не будет ни водителя, ни пассажиров. Затем таксисту, чью машину разобьют, подарят автомобиль Kia Ceed 2016 года, купленный за 910 тысяч рублей.

Для съемок видео Литвин вызвал такси, однако подходящий водитель нашелся не сразу. Первого таксиста блогер решил не беспокоить, потому что посчитал его слишком старым. Несколько водителей, которые приезжали после него, отказались останавливаться в неположенном месте.

Затем, когда таксист наконец нашелся, Литвин попросил его выйти из автомобиля и дать интервью, пообещав вручить после беседы пять тысяч рублей. Узнав во время разговора, что автомобиль, который планировалось разбить, стоил миллион рублей, блогер попытался остановить водителя «Газели», но не смог.

Вскоре после столкновения в видео появился купленный блогером автомобиль, украшенный шариками. Таксисту сообщили, что эта машина теперь тоже его. Литвин также предложил водителю продать новый автомобиль и потратить часть денег на ремонт разбитого. Водитель остался доволен сделкой, а блогер, отвечая на возможные упреки в том, что он сломал чужую машину, сказал, что «мужик в любом случае будет в плюсе». По мнению Литвина, таксист продаст подаренный автомобиль за 900 тысяч, из них на ремонт нужно будет потратить не более 100.