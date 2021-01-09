Российская блогерша плеснула в курьера содержимым пепельницы

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оскорбила курьера своим поведением и вызвала негодование в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В интернете распространился короткий ролик, на котором 20-летняя интернет-звезда плеснула в курьера содержимым пепельницы, когда заметила, что он держит заказ рукой без перчатки. Известно, что незадолго до этого в своих соцсетях Зотеева пообещала подписчикам, что накажет курьеров, если не увидит на них средств индивидуальной защиты. «Если я плачу деньги, мне должны за них сделать все в полном объеме и доставить все в маске и перчатках и вовремя», — подписала она одну из сторис в своем Instagram.

Поступок блогера с негативом восприняли в сети, Союз курьеров России считает такое поведение неприемлемым и требует блокировки Зотеевой в сервисах доставки еды.

В марте Даша Зотеева рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков. По словам девушки, она жила у отца в Тюмени, когда начала заниматься блогерством. Тогда реклама в ее Instagram стоила около 200 рублей, однако она смогла накопить денег, купила билет на самолет, забрала документы из школы и улетела. После этого и начались проблемы: отец блогерши обиделся и перестал с ней общаться.