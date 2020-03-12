Блогерша Инстасамка рассказала о проблемах с отцом из-за высоких заработков

19-летняя блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, рассказала о том, как популярность в сети и высокие заработки повлияли на ее отношения с близкими. В Agentshow Land Анастасии Ивлеевой она сообщила, что из-за блогерства больше не общается со своим отцом. Видео опубликовано на YouTube-канале Ивлеевой.

По словам Зотеевой, она жила у отца в Тюмени, когда начала заниматься блогерством. Тогда реклама в ее Instagram стоила около 200 рублей, однако она смогла накопить денег, купила билет на самолет, забрала документы из школы и улетела. После этого и начались проблемы: отец блогерши обиделся и перестал с ней общаться.

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Она отметила, что отец не одобряет способ заработка своей дочери. «Он считает, что зарабатывание денег на рекламе, на съемках, на своей популярности, на своем лице — это воровство», — заявила Зотеева и посетовала на то, что сейчас отец игнорирует ее и ее попытки помириться. К примеру, блогерша пригласила его на свой концерт в Тюмени, однако он отказался приходить. «Бати — они такие, любят пропадать», — резюмировала Ивлеева.

Зотеева также рассказала, что сейчас зарабатывает на своей музыкальной карьере, а не на Instagram, так как продажа рекламы в блоге перестала быть интересна для нее. «Она пролежала в пяти психушках, прокачала жопу и не боится ничего. Подпишись, и она тебе расскажет, как правильно жить», — иронически перечислила Зотеева штампы рекламы в Instagram и добавила, что больше не занимается размещением подобных постов.

В конце января сообщалось, что Зотеева станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими были 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и голографическая версия актрисы Людмилы Гурченко.

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