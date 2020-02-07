Регина Дубовицкая раскрыла размер пенсии и посоветовала не доживать до старости

Размер пенсии руководителя «Аншлага» Регины Дубовицкой составляет 16 тысяч рублей. Сумму ежемесячных выплат она раскрыла в беседе с ресурсом «Телепрограмма».

«Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», — заключила телеведущая. Она заявила, что в Москве на такую пенсию прожить нельзя.

71-летняя Дубовицкая отметила, до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается. Ведущая также рассказала историю об обедневшей школьной учительнице, которая вынуждена просить деньги на улице. Дубовицкая посоветовала не доживать до старости. «Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», — пришла к выводу руководитель «Аншлага».

Ранее размер своей пенсии раскрыл юморист Евгений Петросян. По его словам, он получает больше 20 тысяч рублей, которых ему вполне хватает на все расходы. После этих слов он рассмеялся.

О своей пенсии также высказались сваха из «Давай поженимся!» Роза Сябитова и телеведущая Елена Ханга.

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