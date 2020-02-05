Петросян раскрыл размер своей пенсии и рассмеялся

Юморист Евгений Петросян рассказал о том, какую пенсию получает. В беседе с изданием «Телепрограмма» он раскрыл размер этих ежемесячных выплат.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», — отметил он. Петросян подчеркнул, что этих денег ему вполне хватает на все расходы, и рассмеялся.

Материалы по теме «Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор» Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?

По словам юмориста, звонок журналиста застал его во время репетиции. Он похвалил корреспондента за хороший вопрос. «Люди сидят, слушают и смеются», — добавил Петросян.

Ранее о размере своей пенсии рассказала телеведущая Елена Ханга. В эфире телеканала НТВ она заявила, что получает каждый месяц 23 тысячи рублей.

Финансовое состояние Петросяна оказалось в фокусе внимания журналистов в свете его развода с Еленой Степаненко. Выяснилось, что пара через суд делит совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

По сообщениям СМИ, после развода артист якобы женился в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

Юморист критиковал телевизионные телешоу из-за регулярного обсуждения его личной жизни. Народный артист России замечал, что в эфир порой приглашают людей, с которыми ни он, ни его бывшая жена даже не были знакомы.

В декабре 2019 года он пообещал самостоятельно рассказать обо всем, что происходит в его жизни, «когда придет время».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!