Евгений Петросян женился в пятый раз

Юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом со ссылкой на знакомого пары сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.

Три дня назад спутница комика опубликовала в Instagram фото белого букета в вазе, — и многие комментаторы тогда предположили, что это свадебные цветы. Вероятно, прошедшее на первых выходных зимы домашнее торжество было приурочено именно к этому событию.

Брухунова работала администратором сайта бывшей супруги комика Елены Степаненко. Затем она занялась страницей Петросяна в сети, а позднее стала его помощницей и директором.

В ноябре 2018 года Петросян развелся со Степаненко. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что бывшая супруга юмориста умышленно затягивала бракоразводный процесс. Он был сопряжен с тяжбами, связанными с разделом совместно нажитого имущества.

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