Петросян огрызнулся в ответ на нападки хейтеров

Юморист Евгений Петросян пообщался со своими поклонниками в Instagram после публикации одного из фото. Он в том числе ответил на вопросы по поводу своей бывшей супруги Елены Степаненко.

Всем удачи! 🍀 #евгенийпетросян #петросян #народныйартист Фото опубликовано @petrosyanevgeny

«Всем удачи!» — подписал он снимок, на котором запечатлен на улице. Многие подписчики посчитали необходимым покритиковать его за синие носки, не сочетающиеся с остальной одеждой.

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«Все супер, но синие носки — это вы борщнули, а так стильно», — написала пользовательница. Юморист пояснил, что это «часть цветового решения образа», без которых он был бы незавершенным.

Другая поклонница также не оценила такое цветовое решение: «Вы же солидный мужчина, к чему вам носки, которые смотрятся отдельно от туфель и Ваганыча? Носки не айс». На это Петросян ответил: «Вы стилист? Судя по профилю — нет! Оставьте это дело профессионалам!».

Еще одна юзер поинтересовалась, будут ли фотографии супруги юмориста: «И где-таки жена? Ваганыч!». На это Петросян ответил, что не женат и попросил уточнить, о ком идет речь. На пояснение, что вопрос о бывшей, он заметил: «Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем».

В апреле ВЦИОМ определил, что Петросян является вторым по популярности юмористом среди россиян. Его обошел только Михаил Задорнов. При этом поклонников у Петросяна среди 60-летних и старше почти 30 процентов.

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