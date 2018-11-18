Интернет и СМИ
 
Последние новости
Чемпион мира по рукопашному бою расстрелял отдыхающих в Махачкале
Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы
Охотник подстрелил оленя с застрявшим в рогах трупом
Тренер пообещал Медведевой будущее суперзвезды
Водителям напомнили о внимательности в гололед 
Власти Чечни рассказали об обстановке после взрыва смертницы
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
Янукович попал в больницу в Москве
Украинский генерал предрек «большую войну» против России
Новости партнеров

Петросян выпил с адвокатом в честь развода

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: @advokatzhorin / Instagram

Юморист Евгений Петросян поднял бокал шампанского в честь успешного завершения бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. Видео опубликовал в Instagram адвокат Сергей Жорин, представлявший артиста в суде.

«Конечно, это очень значительное событие для моей жизни, — сказал Петросян. — Все пришло к правильному завершению. И у Елены Григорьевны, я надеюсь, все будет хорошо, тоже все наладится». Он поблагодарил юриста и своих почитателей, которые за него болели.

«Начнем новую историю. Какие наши годы!» — добавил 73-летний юморист. «Это правда», — согласился с ним Жорин.

Петросян был женат на Степаненко с 1985 года, это его четвертый брак. О грядущем разводе артистов стало известно в начале августа. Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей восемь московских квартир, а также значительную часть антиквариата.

Вскоре юморист подал встречный иск, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество пополам. 16 октября брак был расторгнут, однако процесс о разделе имущества продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Развод Петросяна со Степаненко предали огласке
Названы виновники затягивания раздела имущества Петросяна и Степаненко
Петросян и Степаненко развелись
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01Сегодня

«Мужчины у нас в стране помельчали»

Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
21:2116 ноября

Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами

10:2016 ноября

Петросян и Степаненко развелись

19:2316 ноября

Белокожая модель годами притворялась чернокожей

Интернет и СМИ00:0115 ноября

Страшнее и сильнее

Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
20:2715 ноября

Бузова пустила Малахова в свою спальню и захотела стать матерью

20:1616 ноября

Дочь известного телеведущего показала симптомы «уродующей тело» болезни

18:1216 ноября

Сотрудница телеканала скорчила в прямом эфире страшные гримасы и прославилась

Интернет и СМИ00:0016 ноября

«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»

Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
18:5015 ноября

Звезда реалити-шоу рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

17:0516 ноября

Садист издевался над умершими людьми в соцсетях и загремел в тюрьму

14:5516 ноября

Ведущий программы «Время» решил погримасничать и поизмывался над Терезой Мэй

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы
Два массовых убийства и суицид произошли в Подмосковье из-за ревности
В воронежском дворе случайно залили каток из нечистот
Взрыв смертницы в Грозном попал на видео
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Все материалы
Мир
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
В США выявили серьезные проблемы у армии
Протесты во Франции закончились арестами и гибелью манифестантов
В США разбился самолет времен Второй мировой войны
Раскрыты обстоятельства гибели пропавшей аргентинской подлодки
В Лондоне прокомментировали сообщения о влиянии ФСБ на выдачу виз
Сирийские женщины и дети опять пали жертвами американской коалиции
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского
Еще один белорус обидел памятник
На Украине штурмовали резиденцию митрополита канонической УПЦ
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Епископов канонической УПЦ начали водить к силовикам для «бесед»
Все материалы
Экономика
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Из российских резервов украли беспрецедентное количество зерна
Медведев назвал последствия мирового экономического кризиса
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Все материалы
Силовые структуры
«Голова убийцы и торс, похожий на шкаф»
Он основал первую преступную группировку СССР. Его бандит убил Игоря Талькова
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
На Алтае главного борца с коррупцией арестовали за взятку
Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка
Россиянка избила полицейского, попала на видео и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Разработчики игры о «султане Рамзане» извинились и ликвидировались
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Мировой эталон килограмма заменили
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Все материалы
Спорт
На здоровье
Иностранные спортсмены употребляют допинг и не попадаются. Как им это удается?
Чемпион мира по рукопашному бою расстрелял отдыхающих в Махачкале
Тренер пообещал Медведевой будущее суперзвезды
У Загитовой заболели суставы
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
Усику посоветовали не лезть в тяжеловесы
Глава UFC призвал Мэйуэзера пострадать за миллионы в клетке с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Джонни Деппа задумали заменить женщиной в «Пиратах Карибского моря»
В МИДе пошутили о кремлевской пропаганде в «Маше и Медведе»
В сети вспомнили о танце Микки Рурка под песню Евгения Осина
Названы дата и место похорон Евгения Осина
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения в кремлевской пропаганде
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины у нас в стране помельчали»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Белокожая модель годами притворялась чернокожей
Дочь известного телеведущего показала симптомы «уродующей тело» болезни
Сотрудница телеканала скорчила в прямом эфире страшные гримасы и прославилась
Садист издевался над умершими людьми в соцсетях и загремел в тюрьму
Все материалы
Ценности
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Рождественский переполох
Как накраситься и что подарить в самый яркий праздник года
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Популярные кроссовки оказались опасны для здоровья
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Все материалы
Путешествия
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата
Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов
Немецкий шеф-повар накормит богатых туристов Омана
Пилот ответил на волнующий трусливых пассажиров вопрос
Все материалы
Из жизни
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
В Петербурге нашли реку спирта
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с гавайской пиццей
Обиженная девушка потратила 50 тысяч долларов на новое лицо и большую грудь
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Китайцы сделали роскошный кроссовер на базе Toyota Crown
Американец собрал коллекцию 700 классических японских машин
В линейке Skoda появится «космический» кроссовер
Все материалы
Дом
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Любители жизни на природе устроили ипотечный бум под Москвой
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов
Все материалы