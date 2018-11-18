Петросян выпил с адвокатом в честь развода

Видео: @advokatzhorin / Instagram

Юморист Евгений Петросян поднял бокал шампанского в честь успешного завершения бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. Видео опубликовал в Instagram адвокат Сергей Жорин, представлявший артиста в суде.

«Конечно, это очень значительное событие для моей жизни, — сказал Петросян. — Все пришло к правильному завершению. И у Елены Григорьевны, я надеюсь, все будет хорошо, тоже все наладится». Он поблагодарил юриста и своих почитателей, которые за него болели.

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«Начнем новую историю. Какие наши годы!» — добавил 73-летний юморист. «Это правда», — согласился с ним Жорин.

Петросян был женат на Степаненко с 1985 года, это его четвертый брак. О грядущем разводе артистов стало известно в начале августа. Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей восемь московских квартир, а также значительную часть антиквариата.

Вскоре юморист подал встречный иск, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество пополам. 16 октября брак был расторгнут, однако процесс о разделе имущества продолжается.

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