Петросян и Степаненко развелись

Брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально расторгнут. Об этом сообщает ТАСС.

Об окончании бракоразводного процесса журналистам рассказал официальный представитель Петросяна в суде Сергей Жорин. Юрист отметил, что бывшая супруга комика пыталась затянуть расторжение брака, однако ей не удалось это сделать.

«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — рассказал адвокат.

Информация о разводе юмористов появилась в августе. Степаненко потребовала от мужа восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и другие ценности. Петросян подал встречный иск, в котором предложил разделить все квартиры и имущество поровну.

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