В разводе Петросяна обвинили Задорнова

Поклонники комика Евгения Петросяна предположили, что в его разводе с артисткой Еленой Степаненко косвенно был виноват Михаил Задорнов. Об этом пишет «Утро.ру».

11 ноября Петросян напомнил подписчикам о годовщине смерти российского сатирика Михаила Задорнова.

«Вспоминаю о нем почти каждый день и в жизни, и на сцене. Говорят, человек жив до тех пор, пока помнят о нем на Земле. Люди его будут помнить долго-долго. Потому что он подарил им радости много-много», — написал артист на своей странице в Instagram.

Сегодня ровно год, как ушёл от нас Михаил Николаевич Задорнов. Вспоминаю о нем, почти, каждый день и в жизни, и на сцене. Говорят, человек жив до тех пор, пока помнят о нем на земле. Люди его будут помнить долго-долго. Потому что он подарил им радости много-много. #михаилзадорнов Фото опубликовано @petrosyanevgeny

Многие пользователи сети выразили скорбь в связи с годовщиной смерти сатирика. Однако нашлись и те, кто обвинил его в разводе Петросяна и Степаненко. По словам комментаторов, Петросян мог насмотреться на образ жизни Задорнова, который перед смертью проводил много времени с двумя женами и несколькими «музами».

По мнению некоторых юзеров, Петросян взял пример с сатирика, поэтому завел роман с помощницей Татьяной Брухуновой. Ранее ряд СМИ сообщал, что у юмориста связь с этой женщиной.

«Ваганыч подсмотрел, небось, у Задорнова и себе захотел девочку», — написал один из подписчиков. «Хотел просто любовницу, как у Миши, а получил развод и нищету на старости лет», — отметил другой.

О бракоразводном процессе Петросяна и Степаненко стало известно в начале августа. Юмористка потребовала у супруга отдать ей восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и другие ценности. Позже Петросян подал встречный иск.

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