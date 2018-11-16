Названы виновники затягивания раздела имущества Петросяна и Степаненко

Адвокат Елена Забралова рассказала о деталях бракоразводного процесса между юмористами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном. Запись с ее комментариями опубликовал в Telegram телеканала «360».

Официальный представитель Степаненко в суде заявила, что решение о разводе вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано. Забралова также объяснила, что процесс о разделе имущества до сих пор не закончен.

«Отложили, потому что еще не все документы представили стороны, и мы только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы», — заявила защитница. Она отказалась оценить сумму совместно нажитого имущества, которое бывшие супруги делят в суде.

Ранее 16 ноября стало известно, что Петросян и Степаненко официально развелись. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, бывшая супруга юмориста всячески пыталась затянуть судебный процесс, но у нее ничего не вышло.

О грядущем расторжения брака артистов стало известно в начале августа. Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей восемь московских квартир, а также значительную часть антиквариата. Вскоре юморист подал встречный иск, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество пополам.

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