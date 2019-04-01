Россияне назвали самого любимого юмориста

Самыми любимыми юмористами россиян стали Михаил Задорнов и Евгений Петросян. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Задорнову отдали предпочтение 21 процент опрошенных, Петросяну — 20 процентов. При этом старшее поколение высказывается в пользу этих двоих комиков более активно: поклонники Задорнова составляют почти 30 процентов среди 45-59-летних респондентов. Идентичное число поклонников у Петросяна среди 60-летних и старше.

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Третье место занял сатирик Михаил Жванецкий: его творчество предпочитают девять процентов россиян. Следом за ним в рейтинге идут Ефим Шифрин и Владимир Винокур.

Наиболее популярными юмористами среди молодежи оказались Павел Воля, Гарик Харламов и Максим Галкин.

О своей любви к юмористическим телепередачам сообщили 59 процентов россиян. Четверть опрошенных смотрит такие шоу несколько раз в неделю, а шесть процентов — ежедневно. Самые преданные зрители подобных программ — россияне в возрасте от 60 лет и выше.

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